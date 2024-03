Atletico Madrid-Inter, i Colchoneros passano ai calci di rigore | Non basta Sommer

E’ la notte dell’Inter, una di quelle che lo scorso anno ha portato i nerazzurri a giocarsi la finale di Istanbul contro il Manchester City. La gara del Metropolitano prende il via e i nerazzurri soffrono già dall’inizio, considerata la voglia di rivalsa dei Colchoneros, che spingono sull’acceleratore. E’ Griezmann l’uomo più pericoloso dell’Atletico Madrid anche se al 18′ arriva la risposta dell’Inter con Lautaro Martinez che ci prova anche se Oblak para in due tempi.

Atletico Madrid-Inter, che sfida tra Lautaro e Griezmann

L’Atletico Madrid ci prova ancora ma a passare i vantaggio sono i nerazzurri di Inzaghi con Dimarco in un’azione da manuale del calcio, con Barella che serve perfettamente l’esterno ex Hellas Verona che deve solamente spingerla in porta. Sembrerebbe finita qui, e invece no perchè nemmeno il tempo di festeggiare e 2′ più tardi arriva il pareggio dell’Atletico Madrid, con un batti e ribatti che favorisce Griezmann che si trova a tu per tu con Sommer, che non può far nulla. E’ 1-1 ed è tutto riaperto. Fortunatamente per l’Inter però si conclude così il primo tempo. Poche le emozioni nella ripresa anche se i nerazzurri giocano attentamente e di rimessa pronti a colpire come fatto nei primi 45′. Tante le energie spese fino ad ora, con Inzaghi che decide di mettere in campo Acerbi e Darmian. Diverse anche le mosse fatte da Simeone con dentro Barrios, Depay e Correa. Ancora tanti rischi nel finale per i nerazzurri che per gli ultimi minuti di gara inseriscono Bisseck e Frattesi per provare a soffrire di meno visto che i Colchoneros prendono un palo a 5′ minuti dalla fine che fa tremare Inzaghi e i tifosi nerazzurri. Nel finale arriva la doccia gelata però perchè all’87’ è Depay a portare in vantaggio i nerazzurri e a pareggiare i conti dell’andata. Atletico Madrid-Inter, si decide tutto ai tempi supplementari. La squadra di Simeone soffre ancora fino alla fine con Depay e Correa che strizzano l’occhio alla difesa di Inzaghi, che corre ai ripari e chiude la questione cambi con Klaassen al posto di Mkhitaryan e Thuram per Sanchez, che prova ad allungare la squadra. Non bastano però nemmeno i 120′ perchè si deciderà tutto ai calci di rigore.

Sequenza calci di rigore: