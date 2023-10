Al Wanda Metropolitano di Madrid, domenica 8 Ottobre alle 16.15, l’Atletico di Simeone incrocerà sul campo la Real Sociedad, una sfida fondamentale per la classifica e per le ambizioni di entrambe le squadre. I Colchoneros sono reduci da una vittoria non semplice contro il Feyenoord in Champions League e dalla rimonta in campionato contro il Cadice.

La banda del Cholo, pur funestata da tanti infortuni, sta mantenendo un buon ritmo di risultati e attualmente detiene la 5° posizione con 16 punti ne La Liga. La squadra di Alguacil, invece, sta stupendo tutti e, dopo un’avvio a rilento, è prima nel girone di Champions (a pari punti con l’Inter) ed a -1 proprio dall’Atletico in campionato (15 punti). Nell’ultima giornata i baschi hanno stravinto il derby con l’Athletic.

Probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Saùl; Griezmann, Morata. All. Diego Simeone

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Pacheco, Munoz; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Barrenetxea All. Alguacil

Dove vederla:

Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.