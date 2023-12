La partita tra l’Atletico Madrid e il Sevilla si svolgerà il 23 Dicembre 2023, alle 16:15 presso lo Stadio Civitas Metropolitano. Questo incontro si presenta come una sfida cruciale per entrambe le squadre, con l’Atletico Madrid che cerca di tornare alla vittoria dopo un periodo di risultati altalenanti e il Sevilla che mira a migliorare la propria posizione in classifica dopo un inizio di stagione difficile​​​​​​. Atletico Madrid-Siviglia, Comparazione Quote Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Atletico Madrid è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.50 su snai e 1.55 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 4.50 mentre una vittoria del Siviglia (segno 2) si trova anche quota 6.10. Ecco la comparazione quote di Atletico Madrid e Siviglia dei bookmakers:

Snai : Atletico Madrid (1): 1.50 Pareggio (X): 4.50 Siviglia (2): 6.00

: Gol Gol : Atletico Madrid (1): 1.54 Pareggio (X): 4.52 Siviglia (2): 6.04

: Sportbet : Atletico Madrid (1): 1.55 Pareggio (X): 4.55 Siviglia (2): 6.10

:

Momento Atletico Madrid

L’Atletico Madrid, guidato da Diego Simeone, è in cerca di riscatto dopo un pareggio deludente contro il Getafe. La squadra ha mostrato una certa instabilità, registrando una sola vittoria nelle ultime quattro partite di La Liga. Nonostante ciò, restano forti in casa, avendo ottenuto otto vittorie e un pareggio in questa stagione. L’assenza di Stefan Savic per squalifica e di Thomas Lemar per infortunio potrebbe influenzare la formazione. Antoine Griezmann, diventato recentemente il capocannoniere all-time dell’Atletico, sarà un giocatore chiave insieme a Morata, che potrebbe tornare titolare​​​​.

Momento Siviglia

Il Sevilla, sotto la guida di Quique Sanchez Flores, arriva a questo incontro dopo una vittoria importante contro il Granada, che ha interrotto una serie di risultati negativi. La squadra sta lottando per allontanarsi dalla zona retrocessione, e questo match rappresenta una sfida significativa. Con circa 11 giocatori fuori per infortunio, tra cui giocatori chiave come Marcos Acuna e Jesus Navas, il Sevilla dovrà fare affidamento su giocatori come Youssef En-Nesyri e Lucas Ocampos per ottenere un risultato positivo​​​​.

Atletico Madrid-Siviglia, analisi finale e consigli