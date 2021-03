Attenta Roma, Mancini nel mirino delle inglesi: offerte pronte

United e Chelsea su Mancini

Il giovane difensore della Roma, Gianluca Mancini, non è passato inosservato in Europa. Dall’Inghilterra arrivano voci secondo le quali il 24enne è entrato nel mirino di Chelsea e Manchester United.

Mancini, un giocatore completo

Nonostante la giovane età, appena 24 anni, non è passato inosservato anche per la lua innata leadership sul campo di gioco. L’ex Atalanta, arrivato a Roma nel 2019, ha un continuo crescere nelle prestazioni, con tanto di gol. Indubbiamente questa è la prima stagione che gioca ad alto livello, con il meglio della forma e delle prestazioni. Anche le migliori d’Europa lo hanno notato. Paulo Fonseca non ne può fare a meno, è il fulcro della difesa. Dall’Inghilterra, così come riportato sul Daily Express, sia il Chelsea che il Manchester United sono sulle tracce di Mancini per la prossima stagione. Le due big inglesi non perdono tempo, sembra abbiano già le offerte pronte. Il Daily Express afferma che le due società hanno già pronta l’offerta: 27 milioni di sterline, circa 31 milioni di euro: una cifra bassa per le qualità del giocatore, che ha appena 24 anni. Non è finita qui, sempre in Premier League, ci sarebbe anche Carlo Ancelotti ad essere interessato. In Italia il club che ha puntato l’obiettivo sul giovane giallorosso è l’Inter.