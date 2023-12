La partita di Bundesliga tra l’Augsburg e il Borussia Dortmund si prospetta come un incontro interessante. L’Augsburg arriva alla partita dopo una serie di risultati utili interrotta da una sconfitta contro il Werder Brema. Attualmente, occupa il 9° posto in classifica. Dal canto suo, il Borussia Dortmund, al 5° posto, arriva da una sconfitta contro il Lipsia e cerca di recuperare terreno per avvicinarsi alle posizioni di vertice. Entrambe le squadre mirano a ritrovare la vittoria, con l’Augsburg che punta a un risultato positivo per avvicinarsi alla zona Europa, mentre il Dortmund cerca di trovare continuità in Bundesliga dopo un buon percorso in Champions League.