Austria-Turchia, probabili formazioni e dove vederla

L’Austria ha disputato un girone con Francia e Olanda praticamente perfetto così come la Turchia che però non è riuscita ad arrivare davanti al Portogallo. La Nazionale austriaca ha vinto l’ultimo precedente contro i turchi in amichevole a marzo di quest’anno per 6-1. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay martedì 2 luglio alle ore 21.

Probabili formazioni Austria-Turchia

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Ct. Rangnick

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Ayhan; Guler, Yilmaz, Yildiz; Tosun. Ct. Montella