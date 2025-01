Az Alkmaar – Roma 1-0 Decide una rete di Parrott, giallorossi sotto tono

La Roma perde contro l’Az ed ora sarà decisiva la partita di settimana prossima contro l’Eintracht per avere un piazzamento migliore rispetto all’attuale diciassettesima posizione. La rete decisiva è stata segnata nella ripresa grazie ad un contropiede micidiale con Parrott che servito solo davanti a Svilar non ha avuto problemi ad insaccare. Nel finale Dybala ha avuto l’opportunità del pareggio con un tiro dal limite, ma Owusu-Oduro non ha avuto difficoltà a parare il tiro.

Il tabellino

Az Alkmaar – Roma 1-0

ALKMAAR: Owusu-Oduro R. (Portiere), Maikuma S., Goes W., Penetra, Wolfe D. M., Koopmeiners P. (dal 18′ st Belic K.), Mijnans S., Clasie J., Poku E. (dal 27′ st Daal R.), Meerdink M. (dal 27′ st Parrott T.), Lahdo M. (dal 18′ st Buurmeester Z.). A disposizione: Addai J., Belic K., Buurmeester Z., Daal R., Dekker M., de Wit M., Martins Indi B., Parrott T., Smit K., Verhulst H. (Portiere), Zoet J. (Portiere) Allenatore: Martens M..

ROMA: Svilar M. (Portiere), Celik Z., Hummels M., Ndicka E., Angelino, Kone M., Paredes L. (dal 40′ st Baldanzi T.), Pisilli N., Dybala P., Dovbyk A. (dal 1′ st Soule M.), Saelemaekers A. (dal 29′ st El Shaarawy S.). A disposizione: Abdulhamid S., Baldanzi T., De Marzi G. (Portiere), El Shaarawy S., Hermoso M., Mancini G., Marcaccini A. (Portiere), Pellegrini Lo., Shomurodov E., Soule M., Zalewski N. Allenatore: Ranieri C..

Reti: al 35′ st Parrott T. (Alkmaar) .

Ammonizioni: al 8′ st Meerdink M. (Alkmaar), al 18′ st Goes W. (Alkmaar) al 19′ pt Dovbyk A. (Roma), al 35′ pt Hummels M. (Roma), al 26′ st Saelemaekers A. (Roma).