Balotelli ha voglia di prendersi il Monza, primo allenamento per SuperMario

Mario Balotelli, il ritorno. SuperMario in campo per il primo allenamento con il Monza sua nuova squadra. Il centravanti bresciano ha voglia di accelerare i tempi e diventare subito protatonista in campo con la casacca biancorossa. I suoi gol per conquistare la Serie A e… per riprendersi la Nazionale?