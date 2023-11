Panchina per Joao Felix, Xavi si affida a Raphina e Ferran Torres come ali d’attacco a sostegno di Lewandowski. Centrocampo a tre per i blaugrana con Gündoğan, Romeu e Gavi. In difesa Araujo e Christensen centrali, davanti a ter Stegen, supportati dai due ex Serie A Cancelo e Marcos Alonso.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Cancelo, Araujo, Crhistensen, Alonso; Gündoğan , Romeu, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres. All. Xavi.

ALAVES (4-2-3-1): Silvera; Gorosabel, Abqar, Sediar, Lopez; Blanco, Guevara; Rioja, Hagi, Guridi; Garcia. All. Garcia Plaza.