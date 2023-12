Barcellona affronta l’Almeria nel turno infrasettimanale de La Liga. Blaugrana, quarto, a 35 punti, mancano la vittoria da due gare. Di fronte, l’Almeria, ultimo in classifica con soli 5 punti, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. L’ultimo precedente in Catalogna, risalente a novembre 2022, è terminato 2-0 per i padroni di casa. Il match, in programma mercoledì alle 19, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Cancelo, Araujo, Kounde, Balde; Gundogan, Romeu, Pedri; Raphinha, Felix, Lewandowski. All. Xavi.

ALMERIA (3-4-3): Maximiano; Montes, Gonzalez, Chumi; Pozo, Lopy, Baba, Akieme; Arribas, Embarba, Baptistao. All. Garitano.