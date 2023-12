La sfida tra Barcellona e Almeria, in programma allo Stadio Olímpic Lluís Companys, si prospetta come un incontro cruciale per entrambe le squadre in questo momento della stagione di La Liga. Il Barça, alla ricerca di stabilità e coerenza, spera di tornare alla vittoria dopo alcuni recenti passi falsi, mentre l’Almeria è determinata a lottare per ottenere i suoi primi punti significativi in campionato.

Barcellona-Almeria, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Barcellona è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.14 su snai e 1.17 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 9.00 mentre una vittoria dell’Almeria (segno 2) si trova anche quota 14.10. Ecco la comparazione quote di Barcellona Almeria dei bookmakers:

Snai : Barcellona (1): 1.14 Pareggio (X): 9.00 Almeria (2): 14.00

: Gol Gol : Barcellona (1): 1.16 Pareggio (X): 9.10 Almeria (2): 14.00

: Sportbet : Barcellona (1): 1.17 Pareggio (X): 9.05 Almeria (2): 14.10

Momento Barcellona

I Blaugrana hanno avuto un andamento non proprio stabile nelle ultime partite, con una recente parità contro il Valencia e una sconfitta contro l’Antwerp in Champions League. Nonostante la loro posizione in classifica sia decente, il Barça ha bisogno di una vittoria per riacquistare morale. La squadra di Xavi sarà senza il quartetto infortunato composto da Marc-Andre ter Stegen, Inigo Martinez, Marcos Alonso e Gavi, mentre De Jong è squalificato. Si prevede che Oriol Romeu sia titolare a centrocampo insieme a Ilkay Gundogan e Pedri, con un attacco composto da Felix, Raphinha e il veterano Lewandowski.

Momento Almeria

Dall’altra parte, l’Almeria si trova in una situazione difficile, essendo l’unica squadra della Liga senza vittorie in questa stagione. La loro ultima partita è stata un pareggio per 0-0 contro il Mallorca, e la squadra ha diversi infortunati importanti come Marko Milovanovic e Ibrahima Kone. La formazione prevista per l’Almeria include Maximiano in porta e un attacco con Arribas, Embarba e Baptistao.

Barcellona-Almeria, consigli e Analisi Finale