Barcellona, giornali catalani divisi sul futuro di Setien. Alternativa Kluivert

I due più autorevoli quotidiani catalani mettono oggi in prima pagina due notizie agli antipodi.

Barcellona, Setien o Kluivert? I quotidiani si spaccano

Mundo Deportivo rivela l’indiscrezione per cui la partita di stasera (ore 17) contro l’Alaves sarebbe l’ultima di Quique Setien sulla panchina del Barcellona. Al suo posto, per salvare la stagione con il cammino (magari trionfale) in Champions, sarebbe pronto Patrick Kluivert. L’ex attaccante è molto apprezzato all’interno dello spogliatoio, non solo per le sue qualità in campo, ma anche per la carriera successiva. Ora infatti è uno dei più importanti dirigenti che gestisce le giovanili del Barça, oltre ad aver guidato l’Olanda, come vice di van Gaal, al terzo posto nel Mondiale del 2014. Il quotidiano Sport invece titola Unità per la Champions, con le foto di Messi e Setien. Per le partite ravvicinate sembra sia passato molto tempo, ma in realtà soltanto due giorni fa i Blaugrana hanno ufficialmente perso la Liga. Il numero 10, da vero capitano e leader quale si sta trasformando, ha quindi usato le parole forse più dure di tutta la sua carriera, senza fare sconti a nessuno. Neanche l’allenatore è stato risparmiato e per questo il suo futuro è in bilico. Lo sfogo non nasce per la sconfitta con l’Osasuna. La lotta politica all’interno della società per le presidenziali, i comportamenti poco professionali di dirigenti e staff (vedi Abidal e Sarabia), i problemi finanziari e le rimonte subite in Champions sono alcune delle cause profonde che hanno generato una situazione a dir poco caotica. L’uscita di oggi dei due quotidiani non fa che confermarla.