Calciomercato, derby Juventus-Inter per Puig

Duello di mercato in vista per Riqui Puig, centrocampista, classe 1999, del Barcellona.

Stando a quanto riportato dal sito milanese Sportmediaset, infatti, il calciatore non rientrerebbe nei piani del tecnico olandese Ronald Koeman, che pare preferirgli, sempre con maggiore frequenza, Ilaix Moriba e quindi potrebbe lasciare la Catalogna per una cifra pari a 18 milioni di euro. Cifra abbastanza accessibile a tantissimi club, tra cui Juventus ed Inter che potrebbero far nascere un’asta per il giovane centrocampista spagnolo, il quale rappresenterebbe quell’opportunità di mercato da non farsi scappare per le 2 squadre alla ricerca di maggiore qualità nella zona nevralgica del campo.