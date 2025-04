Barcellona – Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Finale di Coppa del Rey con vista alla semifinale di Champions League contro l’Inter per il Barcellona. In campo questa sera le due squadre più prestigiose della storia spagnola per la finale della competizione nazionale. La gara, in programma questa sera alle 22, sarà visibile su TeleLombardia; in streaming su Cronache di Spogliatoio e Mediapason.

Barcellona – Real Madrid, le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Camavinga; Modric, Tchouameni, Ceballos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti.