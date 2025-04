UEFA Champions League, PSG e Barcellona in semifinale con brivido

Guirassy spaventa il Barcellona

In Champions League nulla è scontato e questa serata è l’ennesimo di quanto tutti sia labile in questa competizione. Parti da un 4-0 e pensi che sia finita? Beh, ti sbagli. E la storia dovrebbe essere d’insegnamento proprio al Barcellona. I blaugrana, forti del larghissimo risultato ottenuto in terra catalana, riescono a superare il turno, ma non senza brividi.

L’incubo della serata della formazione di Hansi Flick è Serhou Guirassy. Il guineano mette a segno una straordinaria tripletta, giungendo a tredici reti nella massima competizione europea in questa stagione, e spaventa il Barcellona. Il doppio vantaggio giallonero viene vanificato dalla sfortunata autorete Bensebaini. Inutile il gol del 3-1. I catalani tornano in semifinale di UEFA Champions League dopo sei stagioni e attende una tra Inter e Bayern Monaco.

Donnarumma nuovamente eroe di Parigi

Da uno spavento ad un altro spavento, quello del Paris Saint-Germain. Il parigini rischiano di vanificare il vantaggio dell’andato e perdono a Birmingham. La formazione di Luis Enrique si fa rimontare due rete e viene salvata da Donnarumma e da uno straordinario di Pacho nei minuti di recupero.

Avanti di due gol il PSG grazie ad Hakimi e Mendes. I Villans accorciano le distanze con Tielmens e ribaltano il risultato grazie alle reti di Konsa e McGinn. I parigini vanno in semifinale, dove affronteranno una tra Arsenal e Real Madrid, eliminando l’Aston Villa di Unai Emery.