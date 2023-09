Barcellona-Siviglia, probabili formazioni e dove vederla

in campo alle 21

Ottava giornata de La Liga: il Barcellona ospita il Siviglia. I blaugrana vogliono rispondere al pareggio ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Maiorca. Gli andalusi, invece, in netta ripresa, sono reduci da due vittorie, l’ultima per 5-1 contro l’Almeria, e un pareggio nelle ultime tre gare. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Christensen, Balde; Oriol Romeu, Gündogan, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Joao Félix. All. Xavi.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Navas, Bade, Ramos, Pedrosa; Sow, Rakitic; Suso, Lamela, Lukebakio; En-Nesyri. All. Mendilibar.