Bargiggia: “La Juve pensa al futuro. Boteli e Barido arriveranno a costo zero”

Paolo Bargiggia ha parlato a TV Play per dare indicazioni importanti sul mercato della Juventus.

Bargiggia sul mercato della Juventus

Queste le sue dichiarazioni: “Le operazioni della Juve per l’acquisto di Winsley Boteli e Francisco Barido sono a costo zero, magari un piccolo indennizzo o una valorizzazione ma non pagherà i loro cartellini. Entrambi saranno aggregati nella formazione Primavera perché hanno tutto il tempo di crescere. Da un lato sono molto bravi all’estero in Sudamerica a vendere la loro merce intanto li fanno giocare giovanissimi, mediaticamente li etichettano con degli appellativi suggestivi e ci fanno grande marketing. Noi siamo sempre un po’ esterofili ma però di giovani bravi in Italia tranne in rari casi non riesce a prenderli a costo zero, sul mercato interno costano. Oggi quanti stranieri stanno prendendo le squadre italiane anche se non ce più il decreto crescita perché il nostro mercato è viziato e drogato”.