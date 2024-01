Juventus, il futuro di Vlahovic sarà ancora a Torino | Giuntoli prepara il rinnovo

Dopo le grandi prestazioni nelle ultime gare di Vlahovic, la Juventus vuole assicurarsi che il suo futuro sia Torino anche nelle prossime stagioni.

Juventus, il prossimo mese si tornerà a parlare di rinnovo

Vlahovic avrà il contratto in scadenza nel giugno 2026, e sarà importante cautelarsi preventivamente a farlo restare. Ad oggi è arrivato a 12 gol in campionato, sembra essersi risvegliato nelle ultime giornate considerando anche la sua forma fisica in questo momento, in grande crescita. La scorsa estate è stato cercato dal Chelsea, ma quest’anno se dovesse continuare con questi ritmi, Giuntoli e tutta la dirigenza vorranno prolungargli il contratto a tutti i costi.