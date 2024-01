Juventus, vincere per allungare sull’Inter | Allegri ‘scalda’ bomber Vlahovic

Non sarà semplice questo pomeriggio allo stadium alle ore 18 contro l’Empoli di Nicola, che si sta riprendendo dopo le ultime vittorie convincenti in campionato. Juventus che deve vincere per rimanere prima davanti all’Inter con una partita in più.

L’effetto Juventus stadium fa la differenza

Ennesimo tutto esaurito e numeri da primato, la Juventus quando gioca in casa ha un grande tifo da bolgia che ha ritrovato soprattutto quest’anno. Saranno determinanti i giocatori in campo, due su tutti in grande forma come Vlahovic e Bremer. Il primo in uno stato di grazia, sta bene sia mentalmente che fisicamente, viene da una doppietta nell’ultima con il Lecce, ed è il giocatore bianconero che ha segnato di più, sembra decisamente un altro calciatore rispetto allo scorso anno. Il brasiliano invece sempre utilizzato, solamente 6 i minuti da inutilizzato, è il pilastro fondamentale della difesa bianconera.