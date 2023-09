Al San Nicola di Bari approda il Catanzaro dell’ex attaccante Vincenzo Vivarini. Il Bari torna a giocare in casa dopo due trasferte consecutive mentre la compagine calabrese è chiamata a riscattarsi dopo l’ultima giornata di campionato in cui ha subito una pesante sconfitta (0-5) per mano della capolista Parma. Una sfida che può dimostrarsi già uno snodo cruciale per la stagione delle due squadre, che distano solo tre punti in classifica. Nei precedenti tra le due formazioni lo score recita 13-11 per i padroni di casa. Arbitra il quarantunenne Maurizio Mariani di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Mauro Vivenzi di Brescia e Marco Scatragli di Arezzo. Il match, in programma domenica 24 Settembre alle ore 16.15, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN,SKY e NOW TV.

Le probabili formazioni:

BARI (4-3-1-2): Brenno; Doroval,Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maiello, Acampora; Sibilli; Nasti, Morachioli. All. Mignani

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Veroli, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Vandeputte, Ghion, Pontisso, Sounas; Biasci, Iemmello. All. Vivarini

Dove vederla:

La gara andrà in diretta su Dazn e Sky.