Barnsley-Roma, altre test importante per i giallorossi

Dopo il pareggio contro l’Olympiakos, Daniele De Rossi si aspetta molto dal ritiro inglese e in vista dell’ormai prossimo inizio di campionato. Stesso modulo per il tecnico giallorosso, che si affida ancora una volta a Le Fèe a centrocampo e a Soulè a fianco di Dybala. Il match delle ore 18 andrà in onda su Dazn.

Barnsley-Roma, la probabile formazione dei giallorossi:

ROMA (4-2-3-1): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante, Le Feé, Pellegrini, Dybala, Soulé, Abraham. All. De Rossi.