Barone chiude a Ikonè in giallorosso: “Rimane qui con noi“

In casa Roma dopo l’ottimo esordio di De Rossi, si cerca di mettere a disposizione del tecnico giocatori funzionali al suo sistema di gioco. Per questo nelle scorse si era paventata l’idea di uno scambio di prestiti con la Fiorentina con Ikonè che sarebbe andato nella capitale e Belotti avrebbe fatto il percorso inverso.

Ikone alla Roma, le ultime

Proprio su questa trattativa, è intervenuto il dg Joe Barone ai microfoni della società viola, chiudendo definitivamente la porta allo scambio con i giallorossi. Ecco le sue parole: “Ikoné non è sul mercato, non è in vendita, non andrà alla Roma. Rimarrà alla Fiorentina. Ha avuto il coraggio di tirare quel rigore, l’ha sbagliato, ha delle conseguenze ma il gruppo lo ama e lui fa parte di un gruppo importante. Non ci facciamo prendere dalla giacca da nessuna squadra.“