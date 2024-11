Baroni elogia la Lazio: “A Monza partita di spessore. Orgoglioso di Rovella e Tavares in Nazionale”

“Partita di grandissimo spessore e di personalità. L’abbiamo preparata così. Peccato perché il risultato poteva essere più rotondo e potevamo evitare di soffrire fino all’ultimo. Per il resto la squadra è stata padrona del campo, sono contento. Abbiamo chiuso questo ciclo anche con zero infortuni, questo è importante perché con questa intensità puoi correre certi rischi. Credo di essere arrivato qui con merito, grazie al lavoro. È stata lunga ma è sempre stato un lavoro fatto di risultati. Daremo tutto quello che abbiamo per raccogliere il massimo da questo gruppo che è straordinario. Rovella e Tavares in nazionale? Sono orgoglioso, ma ci sono anche altri calciatori che lo meriterebbero. Siamo contenti, forse io un po’ meno perché perdo qualche giocatore che ritornerà solo a ridosso della prossima partita. Abbiamo fatto una partita matura che voleva vincere anche di fronte alle difficoltà, l’abbiamo controllata con personalità. Complimenti ai ragazzi. Monza falsa ultima? Io credo che oggi c’è tanta Lazio in questa partita perché il Monza ha messo in difficoltà tutti, soprattutto l’Atalanta. Se oggi la Lazio non gioca così non esce con i tre punti”.

Queste le parole a Lazio Style Channel di Marco Baroni, tecnico della Lazio, che ha parlato nel post gara della sfida di Monza. Il tecnico ha elogiato i suoi che ora comandano la classifica a quota 25.