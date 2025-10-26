Basic decide il match dell’Olimpico. Per la Juve è crisi nera

Questa Juventus è lontana parente di quella che fino ad un mese fa prendeva tanti gol ma almeno vinceva le partite, con oggi sono 4 le partite senza reti all’attivo per i bianconeri, ed ora è crisi nerissima, la sconfitta contro la Lazio alla fine è meritata. La squadra di Sarri è parsa in ripresa, anche se già era sembrata in crescita nell’ultimo turno giocato a Bergamo.

Primo tempo ha Horror per la juve che sbaglia l’impossibile, e David riesce a regalare il pallone del vantaggio a Basic che dal limite batte Perin. Nella ripresa la squadra di Tudor pressa ma crea poche occasioni, quella più importante è il colpo di testa di Thuram respinto in tuffo da Provedel. La Lazio si vede in contropiede e con Isaksen, alla fine il migliore in campo va vicina al raddoppio. I cambi di Tudor non sono influenti, con Yildiz impacciato e McKennie che viene graziato dall’arbitro per il mancato secondo giallo.

Il tabellino

Lazio-Juventus 1-0

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (dal 10′ st Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic (dal 23′ st Vecino); Isaksen (dal 37′ st Noslin), Dia (dal 37′ st Pedro), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti (dal 41′ st Joao Mario), Kelly; Conceiçao, Koopmeiners (dal 21′ st Thuram), Locatelli, McKennie (dal 33′ st Openda), Cambiaso (dal 1′ st Yildiz); Vlahovic, David (dal 21′ st Kostic). A disp.: Di Gregorio, Fuscaldo, Yildiz, Zeghrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, Rugani, Joao Mario. All.: Tudor.

Reti: 8′ pt Basic

Recupero: 1′ pt

Ammoniti: Koopmeiners, Lazzari, Locatelli, McKennie, Kelly