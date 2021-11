Basket-Eurolega, risultati e classifica dopo la 9ª giornata: l’Armani doma il Fenerbahce

L’Armani torna dalla Turchia con il bottino pieno, grazie alla difesa di ferro batte il Fenerbahce per 68 a 43. Con la vittoria si conferma la squadra da battere in questa edizione continentale. Il primo posto è di Ettore Messina, alle sue spalle c’è il duo formato da Barcellona-Real Madrid.

Le altre affermazioni esterne sono dell’Unics Kazan che ha superato per 74 a 72 il Panathinaikos, mentre l’Efes di Istanbul ha avuto la meglio sull’Alba Berlino per 90 a 63. Il Cska di Mosca sconfigge di misura il Maccabi di Tel Aviv per 74 a 73, cosi come la Stella Rossa di Belgrado si afferma (un pò a sorpresa) sui francesi del Villeurbanne per 73 a 67.

Ii Barcellona prevale sul Baskonia nel derby spagnolo per 93 a 67. L’incontro più importante della giornata, invece, ha visto la vittoria dello Zenit di San Pietroburgo sull’Olympiacos per 84 a 78, rispettando il fattore campo. Ennesima sconfitta per i tedeschi del Bayern Monaco, unica squadra ad aver sconfitto l’Olimpia fino ad ora, che cede il passo sul parquet dei transalpini dell’A. S. Monaco, trionfante per 94 a 71.

Come da pronostico il Real Madrid, che ospitava il fanalino di coda dello Zalgiris di Kaunas, si è aggiudicato l’intera posta in palio per 95 ad 82. Con questo sucesso i madrileni si portano a sole 2 lunghezza dall’ Ax Armani Milano, raggiungendo a quota 14 punti i cugini del Barcellona.

Risultati 9ª giornata:

Cska Mosca-Maccabi Tel Aviv

74-73.

Stella Rossa-Villeurbanne

73-67.

Alba Berlino-Efes

63-90.

Panathinaikos-U. Kazan

72-74.

Barcellona-Baskonia

93-67.

Zenit San P.-Olympiacos

84-78.

Fenerbahce-Ax Armani Milano

43-68.

A. S. Monaco-Bayern Monaco

94-71.

Real Madrid-Zalgiris Kaunas

95-82.

Classifica:

1) Ax Armani Milano

16 punti

2) Barcellona

14 pt.

3) Real Madrid

14 pt.

4) Villeurbanne

12 pt.

5) Olympiacos

12 pt.

6) Maccabi Tel Aviv

12 pt.

7) Zenit San Pietroburgo

12 pt.

8) Cska Mosca

10 pt.

9) A. S. Monaco

10 pt.

10) Stella Rossa di Belgrado

8 pt.

11) Unics Kazan

8 pt.

12) Fenerbahce

6pt.

13) Bayern di Monaco

6 pt.

14) Baskonia

6 pt.

15) Alba Berlino

6 pt.

16) Efes Istanbul

6 pt.

17) Panathinaikos

4 pt.

18) Zalgiris Kaunas

O pt.