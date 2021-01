La Benacquista Latina Basket è pronta per il match contro l’Allianz Cestistica San Severo, valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West (terza del girone di ritorno).



La squadra di Latina disputerà la terza sfida in 8 giorni contro una diretta concorrente per la classifica, visto che entrambe le squadre si trovano nella stessa zona della graduatoria con 6 punti ciascuna. Nel mese di gennaio i pugliesi hanno disputato 4 partite e la loro unica vittoria è arrivata contro la Stella Azzurra, anche lei diretta concorrente. Per la squadra di Latina, invece, le sfide da inizio anno sono 6, match dai quali hanno ottenuto soltanto 2 punti, anche in questo caso contro la Stella Azzurra.



Viste le difficoltà incontrate da entrambe le squadre in questo inizio anno, la sfida che le attende alle ore 17:00 di domenica 31 gennaio vedrà due team molto motivati e determinati a vincere, per riscattarsi e dare un segnale alle altre concorrenti.



Queste le dichiarazioni del capo allenatore della Benacquista, Franco Gramenzi: «Le prime difficoltà che affronteremo nella prossima partita saranno di carattere mentale e psicologico. Reagire dopo una sconfitta, a pochi giorni da uno scontro diretto importantissimo per la classifica, sarà un’impresa difficile, ma dobbiamo riuscirci. Sapendo bene le difficoltà relative all’avversario che affronteremo, e che abbiamo già incontrato in Supercoppa su quello stesso campo subendo una pesante sconfitta, non ci resta che resettare immediatamente e affrontarlo, pronti a dare il massimo in questa importante gara».