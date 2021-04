La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conclude la prima fase di qualificazione della regular season giocando al PalaBianchini il recupero della 19a giornata di Serie A2 contro la Giorgio Tesi Group Pistoia. Una partita complicata in cui i nerazzurri hanno dovuto rinunciare a Fall e Passera, contro un avversario molto fisico e determinato a ottenere la vittoria.





Cronaca



La prima ad andare a segno è Pistoia con Sims, a cui risponde Baldasso con due triple. Gli ospiti non perdono la concentrazione ed al 6’ sono in vantaggio per 12-19. Latina però continua ad attaccare ed agguanta il pareggio, concludendo il primo quarto sul 21-21.



Nel secondo quarto Latina va in vantaggio con Hajrovic ed allunga con Lewis, andando sul 25-22 al 12’. Pistoia prova a recuperare ed i padroni di casa resistono fino al break di 0-4 che ristabilisce la parità. Latina prova ad allungare, ma Pistoia resta sempre vicina, tanto che riesce a recuperare ed a centrare il vantaggio, mandando le squadre a riposso sul 41-43.



Al rientro dalla pausa lunga Pistoia riesce ad andare a +7. La tripla di Raucci potrebbe dare la scossa a Latina, ma gli ospiti incrementano ancora il loro vantaggio andando sul 44-53 al 24’. Mouaha porta i suoi sul -6, ma al 27’ Pistoia conquista la doppia cifra di vantaggio andando sul 47-57. Il terzo quarto si chiude sul 47-62.



Nell’ultima frazione la prima ad andare a segno è ancora la Giorgio Tesi Group. La Benacquista riesce a ridurre il divario, portandosi sul 57-64 al 33’. La squadra di casa continua ad attaccare con grinta, nonostante abbia molti giovani in campo ed al 35’ il punteggio è di 62-67. Gli ospiti però riescono ad allungare e controllano la gara, che si conclude con il punteggio di 69-77.







I tabellini

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Giorgio Tesi Group Pistoia 69-77 (21-21, 41-43, 50-64).



Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 3, Lewis 14, Trotter 6, Hajrovic 12, Piccone 6, Passera n.e., Mouaha 11, Baldasso 8, Raucci 7, Fall n.e., Bagni 2. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Vice Di Francesco.



Giorgio Tesi Group Pistoia: Della Rosa 3, Poletti, Del Chiaro n.e., Fletcher 17, Saccaggi 11, Sims 23, Querci, Wheatle 10, Riismaa 8, Zucca 5. Coach Carrea, Vice Bongi, Vice Della Rosa.



Statistiche: Latina tiri da 2 41% (18/44) tiri da 3 33% (8/24) tiri liberi 100% (9/9) Pistoia tiri da 2 67% (22/33) tiri da 3 24% (8/34) tiri liberi 82% (9/11).



Arbitri dell’incontro: Boscolo Nale Enrico di Chioggia (VE), Raimondo William di Scicli (RG), Capurro Michele Cosimo Pio di Reggio Calabria.