Bastoni al 93′ piega il Sassuolo: seconda sconfitta consecutiva per i neroverdi (2-3)

Finisce 2-3 la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo ed Empoli. Tre punti pesantissimi per i toscani, che lasciano i neroverdi ad un solo punto dalla zona rossa della classifica. Vantaggio empolese con Luperto, che di testa, dagli sviluppi di una punizione calciata da Marin, infila alle spalle del portiere.

Reazione della formazione di Dionisi nella ripresa. Al 50′ è Pinamonti dal dischetto a riportare la partita in pari. Una spinta in ritardo di Ismajli, su calcio d’angolo, regala l’estrema punizione al Sassuolo, dove l’ex nerazzurro Pinamonti non sbaglia. Nuovo vantaggio per la squadra guidata da Nicola al 64′, su rigore, causato da fallo di mani di Ferrari, con Niang. Proprio Ferrari, al 77′, regala il pari ai padroni di casa. La gara, tuttavia, si decide nel finale. Al 93′ è Bastoni, di testa, a mettere in rete la palla del decisivo 2-3.

Sassuolo-Empoli, risultato e tabellino

3-2

Reti: 11′ Luperto (E); 54′ Pinamonti, rig. (S); 64′ Niang, rig. (E); 77′ Ferrari (S); 93′ Bastoni.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca (46′ Bajrami), M.Henrique, Thorstvedt (89′ Defrel); Volpato (68′ Mulattieri), Laurienté (89′ Racic); Pinamonti. All. Dionisi.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Luperto, Walukiewicz; Cacace (88′ Cancellieri), Marin, Kovalenko (80′ Bastoni), Maleh, Cancellieri (88′ Pezzella); Cambiaghi (88′ Bereszyński), Cerri (55′ Niang). All. Nicola.