Sassuolo-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si terrà un vero e proprio scontro diretto per non retrocedere. Il Sassuolo si trova 17º in classifica a pari punti col Verona terzultimo e a -2 dall’Empoli quindi il match contro i toscani diventa fondamentale perché un’eventuale sconfitta rischierebbe di far saltare la panchina di Dionisi. Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma di DAZN sabato 24 febbraio alle ore 15.

Probabili formazioni di Sassuolo-Empoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ruan Tressoldi, Viti, Doig; Lipani, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Alessio Dionisi

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri. All. Davide Nicola