Bayer Leverkusen – Bayern Monaco, le probabili formazioni e dove vederla

Bayern Monaco con un piede negli ottavi di finale di UEFA Champions League. Netta imposizione bavarese nella gara d’andata tra le mura amiche. Decisiva la doppietta di Kane e la rete di Musiala. Xabi Alonso affronterà il privo della stella Wirtz. La gara, in programma martedì alle 21, sarà visibile su Sky; in streaming su Sky Go e Now.

Bayer Leverkusen – Bayern Monaco, le probabili formazioni:

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Kovár; Arthur, Tah, Hermoso, Hincapie; Xhaka, Palacios; Frimpong, Adli, Grimaldo; Schick. All. Xabi Alonso.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane. All. Kompany.