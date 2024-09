Bayer Leverkusen – Milan, le ultime da Milanello | Le formazioni

Il Milan si è ritrovato in campionato, ai rossoneri ora serve una vittoria in Champions. Fonseca pronto a sfidare il Bayer Leverkusen, rossoneri con Morata e Abraham in attacco, a sinistra Leao. Un Milan chiamato ad una notte da Leoni per aver la meglio sui tedeschi di Alonso.

LE PROBABILI FORMAZIONI di Bayer Leverkusen Milan

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Hincapié, Tah, Tapsoba; Grimaldo, Andrich, Xhaka, Frimpong; Wirtz, Terrier; Boniface. All. Alonso.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca.