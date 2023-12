Il Bayer Leverkusen, guidato dall’allenatore Xabi Alonso, ospita il Bochum in una partita che promette spettacolo in Bundesliga. Leverkusen, l’unica squadra imbattuta nel campionato tedesco, cerca di chiudere il 2023 con una vittoria, mantenendo la loro posizione di vantaggio sul Bayern Monaco.

Bayern Leverkusen-Bochum, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Bayern Leverkusen è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.17 su snai e 1.16 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 7.75 mentre una vittoria del Bochum (segno 2) si trova anche quota 13.10. Ecco la comparazione quote di Bayern Leverkusen e Bochum dei bookmakers:

Snai : Bayern Leverkusen (1): 1.17 Pareggio (X): 7.75 Bochum (2): 13.00

: Gol Gol : Bayern Leverkusen (1): 1.19 Pareggio (X): 7.80 Bochum (2): 13.10

: Sportbet : Bayern Leverkusen (1): 1.16 Pareggio (X): 7.80 Bochum (2): 13.05

Momento Bayern Leverkusen

Dopo aver pareggiato in due partite consecutive contro Borussia Dortmund e Stoccarda, il Leverkusen è tornato alla vittoria con un 3-0 contro l’Eintracht Frankfurt, assicurandosi il primo posto in classifica. La squadra è in forma eccellente, avendo anche assicurato il passaggio alla fase a eliminazione diretta dell’UEFA Europa League e ai quarti di finale della DFB Cup. L’unico infortunato del Leverkusen è il giovane brasiliano Arthur, mentre Exequiel Palacios è squalificato. Victor Boniface, che ha segnato contro l’Eintracht Frankfurt, è atteso in attacco, insieme a giocatori come Hofmann e Wirtz.

Momento Bochum

Bochum ha messo un po’ di distanza tra loro e la zona retrocessione vincendo 3-0 contro Union Berlino, nonostante diverse assenze per infortunio. Kevin Stöger, che ha segnato nell’ultima partita, sarà assente a causa della squalifica ricevuta. Il Bochum si trova attualmente a metà classifica e cercherà di portare a casa un risultato positivo, nonostante la sfida ardua contro il Leverkusen.

Bayern Leverkusen-Bochum, consigli e Analisi Finale