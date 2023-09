Bayern Monaco-Bochum, probabili formazioni e dove vederla

Bayern Monaco in campo alle 15.30. I bavaresi di Tuchel sfidano il Bochum nell’incontro valido per la quinta giornata di Bundesliga. Il Bayern, reduce dal pareggio esterno contro il Bayer Leverkusen, vuole ritrovare la vittoria in campionato, dopo l’ottima vittoria contro lo United in Champions League. Bayern-Bochum sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Max, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane. All. Tuchel.

BOCHUM (3-5-2): Riemann; Masovic, Ordets, Bernardo; Passlack, Bero, Losilla, Stöger, Wittek; Asano, Hofmann. All. Letsch.