Bayern Monaco, già qualificato e sicuro del primo posto, ospita il Copenaghen, ancora in corsa per gli ottavi. Bavaresi a punteggio pieno, vincitori nell’ultima gara disputata contro il Galatasaray; danesi, forti della strepitosa vittoria per 4-3 contro il Manchester United, momentaneamente secondi a 4 punti. La gara d’andata, disputata il 3 ottobre, è terminata 1-2 per la formazione guidata da Tuchel. Il match, in programma mercoledì alle 21, sarà visibile su Sky Sport (256); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Kane. All. Tuchel.

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Lerager, Falk, Diogo Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri. All. Neestrup.