Torna la Bundesliga. Il Bayern Monaco, secondo – costretto ad inseguire il Bayer Leverkusen – ospite del Colonia, venerdì alle 20.30. Bavaresi a caccia della sesta vittoria consecutiva, dopo quelle ottenute contro Friburgo, Mainz, Darmstadt, Borussia Dortmund e Heidenheim. Dall’altra parte, i padroni di casa del Colonia, penultimi, reduci da due pareggi consecutivi. L’ultimo precedente, risalente è maggio, è terminato 1-2 per il Bayern, grazie alle reti di Coman e Musiala. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

COLONIA (4-2-3-1): Schwabe; Carstensen, Hubers, Chabot, Heintz; Martel, Huseinbasic; Thielmann, Ljubicic, Kainz; Selke. All. Baumgart.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Sane, Müller, Coman; Kane. All. Tüchel.