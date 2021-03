Bayern Monaco-Lazio 2-1, Simone Inzaghi: “Siamo stati bravi”

Bayern Monaco-Lazio 2-1

La Lazio non passa in Germania. Rimonta fallita per i biancocelesti che salutano la Champions League. Contro i tedeschi la gara è finita per 2-1. Marcature aperte al 33′ da Lewandowski, poi il raddoppio di Choupo-Moting al 73′. Parolo all’82’ accorcia le distanze per i biancocelesti. Un grande Pepe Reina con le sue parate ha evitato un risultato peggiore. Nessuna italiana è riuscita ad andare oltre gli ottavi, un anno difficile. Bayern ai quarti dopo aver vinto entrambe le sfide con la formazione di Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi: “Voglia di riscatto”

A fine match, con molta delusione e consapevolezza, ma anche orgoglio di quanto fatto, parla Simone Inzaghi: “Dopo il risultato dell’andata questa partita nascondeva insidie. I ragazzi sono stati bravi a restare in partita, abbiamo preso gol su rigore e una ripartenza un po’ così. Usciamo con onore da questa competizione, ci dispiaceva l’1-4 dell’andata, ma abbiamo fatto una buona gara qua contro i campioni del mondo”. Voglia di riscatto e fare di più in futuro, Inzaghi: “Il Bayern in questo momento è ingiocabile per noi. Abbiamo passato il girone da imbattuti e per noi questo è motivo d’orgoglio, così come per il nostro cammino. C’è un po’ di rammarico per la partita d’andata, ma comunque contro il Bayern Monaco non era facile per noi. La loro mentalità fino al fischio finale è incredibile, fa la differenza. Si meritano tutti i successi degli ultimi anni. Dobbiamo anche noi in Italia iniziare a inculcare una cultura diversa, del sacrificio e del lavoro ai ragazzi. Noi come Lazio abbiamo dei passi da fare per avvicinarci a un livello così alto. Il prossimo è cercare di tornare in questa competizione l’anno prossimo“.