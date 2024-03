Bayern Monaco-Lazio, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

Nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il Bayern Monaco ospita la Lazio in un match carico di aspettative. La squadra italiana arriva a questo incontro forte del vantaggio acquisito nella gara d’andata, conclusasi con un sorprendente 1-0 a loro favore, grazie alla rete su rigore di Ciro Immobile​​​​. Questo risultato pone la Lazio in una posizione leggermente vantaggiosa, ma con la piena consapevolezza che il Bayern Monaco, nonostante un periodo di forma non eccellente in campionato, rimane un avversario temibile, capace di ribaltare il risultato con la sua qualità e esperienza europea.