Bayern Monaco-Lipsia, le ultimissime sulle formazioni

In palio la DFL-Supercup

Lipsia e Bayern Monaco si sfidano per il primo titolo stagionale: la Supercoppa di Germania. Tuchel opta per il 4-2-3-1: Ulreich a sostituire l’infortunato Neuer e il partente Sommer tra i pali, difesa centrale affidata alle due vecchie conoscenze della Serie A, De Ligt e Kim Min-Jae, supportati da Pavard e Davies sulle fasce, a centrocampo il duo Goretzka e Laimer, in avanti Coman, Musiala e Gnabry dietro a Tel.

Le probabili formazioni:

LIPSIA (4-2-2-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Schlager, Haidara; Forsberg, Dani Olmo; Openda, Werner. All. Rose.

BAYERM (4-2-3-1): Ulreich; Pavard, De Ligt, Kim, Davies; Goretzka, Laimer; Coman, Musiala, Gnabry; Tel. All. Tuchel.