Bayern Monaco-Lipsia, probabili formazioni e dove vederla

Torna la Bundesliga. Il Bayern Monaco ospita il Lipsia all’Allianz Arena, sabato alle 18.30. Bavaresi, secondi, non in un buon momento. Tre le sconfitte consecutive, tra campionato e coppe, per la formazione di Tuchel. Buon momento, invece, per il Lipsia, reduce da tre risultati utili consecutivi, l’ultima arrivata contro il Borussia Mönchengladbach. La gara d’andata, disputata a settembre, è terminata 2-2. Il match sarà trasmesso, in esclusiva, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Bayern Monaco-Lipsia, le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Dier, De Ligt, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Múller, Choupo-Moting, Musiala; Kane. All. Tuchel.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Simakan, Klostermann, Orban, Raum; Olmo, Henrichs, Schlager, Simmons; Openda, Sesko. All. Rose.