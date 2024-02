Lazio, il Bayern perde un altro titolare per infortunio

La situazione in casa Bayern Monaco è veramente delicata non solo per gli ultimi risultati, ma anche per gli infortuni. A due settimane dalla gara di ritorno con la Lazio, la formazione bavarese dovrà fare a meno di Mazraoui, a causa di uno strappo della fibra muscolare della coscia sinistra. Non sono stati resi noti i tempi di recupero.

Contro il Bochum il calciatore era uscito anzitempo dal terreno di gioco dopo poco più di mezz’ora. Tuchel deve fare a meno anche di Sacha Boey, Bouna Sarr e Upamecano.