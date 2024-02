Bochum-Bayern Monaco, le ultimissime sulle formazioni

Bayern Monaco chiamato a rispondere subito alle due sconfitte contro Bayer Leverkusen e Lazio. Il tecnico dei bavaresi, Tuchel, opta per la linea difensiva a quattro con Upamecano e Kim al centro, supportati da Mazraoui e Guerreiro. In mezzo al campo Kimmich e Goretzka, alle spalle di Sane, Müller e Musiala. In avanti il solo Kane.

Bochum-Bayern Monaco, le probabili formazioni:

BOCHUM (4-2-3-1): Riemann; Oermann, Ordets, Schlotterberg, Bernardo; Losilla, Osterhage; Asano, Stoger, Bero; Broschinski. All. Letsch.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.