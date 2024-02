Bochum-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla

Torna la Bundesliga. Il Bayern Monaco affronta il Bochum al Vonovia Ruhrstadion, domenica alle 17.30. Bavaresi, reduci da due sconfitte consecutive, contro il Bayer Leverkusen in campionato e la Lazio in Champions League, a caccia di punti per uscire dalla crisi e recuperare terreno dalla capolista. Il Bochum, quattordicesimo, arriva alla sfida dopo due pareggi consecutivi contro Augsburg e Eintracht Francoforte. La gara d’andata, disputata Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Arena; in streaming su Sky Go e Now.

Bochum-Bayern Monaco, le probabili formazioni:

BOCHUM (4-1-2-1-2): Riemann; Oermann, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo; Losilla; Bero, Osterhage; Stoger; Broschinski, Asano. All. Letsch.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.