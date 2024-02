Pagelle Lazio-Bayern Monaco: decide il rigore di Immobile (1-0)

La Lazio vince l’andata di ottavi finale contro il Bayern Monaco per 1-0. Sorridono gli uomini di Sarri che strappano all’Olimpico una vittoria storica.

Prestazione perfetta degli uomini di Sarri che compiono un capolavoro tattico, compatti in fase difensiva e reattivi nelle ripartenze, rivelandosi più volte pericolosi e sfiorando addirittura il 2 a 0.

Provedel: 6 Non subisce neanche un tiro in porta durante tutto il match, spettatore non pagante grazie alla qualità della sua difesa.

Marusic: 5,5 Soffre Musiala durante il primo tempo, segnali di ripresa nel secondo tempo.

Gila: 6,5 L’avversario era dei più ostici ma il difensore spagnolo ha risposto con una prestazione difensiva impeccabile: attenta e fisica. Completamente annullate le varie stelle dell’attacco dei Bavaresi.

Romagnoli: 6,5 Offre una prestazione fisica, sempre vigile su tutti i palloni. Non soffre mai l’attaccante inglese, Harry Kane.

Hysaj: 6 Nel primo tempo si sacrifica difensivamente, soffrendo spesso il duello con Sané, ma nei primi minuti del secondo tempo contribuisce alla ripresa della squadra.

Guendouzi: 6,5 Grande intensità e personalità del francese, ripiega spesso in difesa, interrompendo il ritmo dei tedeschi.

Cataldi: 6 Prestazione solida difensivamente ma impreciso nel fraseggio.

Luis Alberto: 6,5 Da i piedi e dalla fantasia di Luis Alberto nascono le occasioni più pericolose della Lazio, la qualità delle sue giocate regala coraggio ai suoi compagni di squadra.

Isaksen: 7 Guadagna il rigore e l’espulsione, dopo una gran partita di personalità e qualità sulla fascia sinistra.

Immobile: 6,5 Prende la squadra sulle spalle, ripiega e lotta su tutti i palloni. Segna il gol del vantaggio grazie ad un rigore impeccabile, è ritornato il bomber e leader che, in questi anni, ha fatto innamorare i tifosi biancocelesti.

Felipe Anderson: 7 Elegante e raffinato nel donare dinamicità ai suoi compagni e attento nei contrasti, sembra trovare la sua dimensione perfetta sulla fascia sinistra.