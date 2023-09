Bayern Monaco-Manchester United, probabili formazioni

Grande sfida nel gruppo A: il Bayern Monaco sfida il Manchester United, questa sera alle 21. Tedeschi in ottima forma con tre vittorie nelle ultime quattro, un solo pareggio ottenuto nell’ultima sfida contro il Bayer Leverkusen. Bruttissima partenza per gli inglesi: due sconfitte nelle ultime gare disputate contro Arsenal e Brighton e soli sei punti in cinque partite, chiamati al riscatto in Champions League. Il match sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 253), e in streaming su Sky Go, Now e Infinity+.

Le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Muller, Gnabry; Kane. All. Tuchel

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Onana; Dalot, Lindelof, Martinez, Reguilon; Eriksen, Casemiro, McTominay; Bruno Fernandes, Hojlund, Rashford. All. Ten Hag