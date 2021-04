Calciomercato Bayern Monaco, ufficiale: rivoluzione in panchina

Il Bayern Monaco ha trovato il suo nuovo tecnico per la prossima stagione, è fatta per Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, sbloccata la trattativa col Lipsia

Fine della telenovela, il Bayern Monaco ha scelto l’allenatore che sostituirà Hansi Flick dalla prossima stagione.

Sarà Julian Nagelsmann, tedesco classe 1987, che allena il Lipsia dal 2019. L’annuncio arriva da un comunicato stampa dalla stessa società della Red Bull che recita ” Il tecnico Julian Nagelsmann lascerà la squadra il prossimo 20 giugno 2021, alla fine di questa stagione. Vogliamo ringraziare il tecnico e vogliamo augurargli il meglio per il proseguo della sua carriera. Grazie Julian”.

Conclusa quindi la trattativa, che come vi avevamo anticipato ieri, si stava arenando per via dell’ingente clausola rescissoria che il Lipsia voleva per liberare il suo attuale tecnico, il presidente dei bavaresi Karl Rumenigge si è convinto ed ha sborsato nelle casse della rivale tedesca ben 25 milioni, bonus inclusi per portarsi a casa il giovane tecnico.

Trovato quindi il sostituto di Hansi Flick, che probabilmente approderà sulla panchina della Germania la prossima stagione, la panchina del Bayern Monaco è in buonissime mani.