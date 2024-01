Bayern Monaco-Union Berlino, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La sfida tra Bayern Monaco e Union Berlino è un incontro significativo nella Bundesliga, che vede fronteggiarsi due squadre in momenti diversi della stagione. Il Bayern, allenato da Thomas Tuchel, è determinato a ridurre il distacco dalla vetta della classifica dopo una recente sconfitta per 1-0 contro il Werder Brema. L’Union Berlino, guidato da Nenad Bjelica, pur essendo in una posizione più bassa in classifica, ha mostrato una buona resilienza evitando la sconfitta in 4 delle ultime 5 gare di campionato​​. Ma vediamo nel dettaglio le quote dei maggiori bookmakers.