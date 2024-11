Belgio-Italia, le ultimissime sulle formazioni

In un match delicato per l’Italia, gli azzurri di Spalletti si giocano una fetta importante di qualificazione nel match di questa sera contro il Belgio. Il ct Tedesco ritrova Lukaku dal 1′ così come Doku e De Ketelaere.

Belgio-Italia, le probabili formazioni:

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, A.Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku. All. Tedesco.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Raspadori, Retegui. All. Spalletti.