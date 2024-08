Bene la Juventus di Thiago Motta (4-0) | Brillano Yildiz e Thuram

Prima vittoria in amichevole per la squadra di Thiago Motta, che con un secco 4-0 batte la Juventus Nex Gen per 4-0. Tutte le reti sono state segnate nel primo tempo e portano la firma di Danilo, Weah, Yildiz e Thuram.

Juventus-Juventus U23, il tabellino:

JUVENTUS (ITA): Di Gregorio M.(P), Danilo(C), Gatti F., Bremer, Cambiaso A., Locatelli M., Thuram K. (dal 44′ pt Fagioli N.), Weah T., Douglas Luiz, Yildiz K. (dal 44′ pt Sekulov N.), Vlahovic D.. A disposizione: Cabal J., Fagioli N., Perin M.(P), Pinsoglio C.(P), Sekulov N.

JUVENTUS U23 (ITA): Daffara G.(P), Savona N., Gonzalez F., Muharemovic T., Cudrig N., Peeters D., Owusu A., Rouhi J., Guerra S.(C), Mbangula S., Mancini T.. A disposizione: Amaradio L., Anghele L., Da Graca C. M., Fuscaldo M.(P), Ledonne N., Macca F., Mulazzi G., Nonge Boende J., Palumbo M., Pedro Felipe, Perotti C., Puczka D., Scaglia F., Scaglia S.(P), Vinarcik J.(P)

Reti: al 26′ pt Danilo (Juventus (Ita)) , al 29′ pt Weah T. (Juventus (Ita)) , al 38′ pt Yildiz K. (Juventus (Ita)) , al 43′ pt Thuram K. (Juventus (Ita)) .