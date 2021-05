Riccardo Favretto e Manuel Zuliani firmano con il Benetton fino al 2023

Il Benetton Rugby annuncia che Riccardo Favretto e Manuel Zuliani diventeranno a tutti gli effetti giocatori biancoverdi. I due firmano il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2023.

La carriera di Favretto e Zuliani

Riccardo Favretto, classe 2001, è un trevigano doc e sin da piccolo segue i Leoni. Cresce nel vivaio del Silea Rugby, ha giocato con l’U16 di Mogliano e Casale, per poi approdare al Benetton in Under 18, facendo parte anche del Centro di Formazione Permanente U18 di Treviso e della Nazionale Italiana U18.

Nel luglio 2019 il passaggio al Mogliano Rugby, dove vanta tre apparizioni nel TOP12. Nell’estate del 2019 aveva partecipato al raduno estivo dei biancoverdi come giocatore invitato. Invito riservato per lui anche per l’estate del 2020, con Favretto che ha pienamente convinto lo staff tecnico dei Leoni a puntare su di lui durante la stagione in corso.

Permit player con contratto dal Mogliano Rugby, Favretto – abile a giocare sia come seconda che come terza linea – alla sua prima stagione in maglia biancoverde ha giocato 13 partite tra PRO14 e Challenge Cup, segnando una meta e ritagliandosi anche spazio in Nazionale maggiore, disputando 1 cap nel Sei Nazioni 2021. Da segnalare inoltre che Favretto ha conseguito 3 caps con la maglia dell’Italia Under 20 nel Sei Nazioni andato in scena un anno fa.

Le dichiarazioni di Favretto, contento del rinnovo contrattuale “Sono entrato a far parte della famiglia biancoverde in Under 18 ed essere arrivato fin qui per me è motivo di grande orgoglio. Sono ancora giovane e per cui devo ancora imparare tanto ma spero che l’anno prossimo possa consentirmi di affermarmi maggiormente al fine di diventare un giocatore sempre più importante per questo club”.



Classe 2000, di Castelfranco Veneto, Manuel Zuliani è un flanker cresciuto nel vivaio del Rugby Paese. È stato capitano del Benetton Rugby Under 18 tre anni fa, per poi essere tra i selezionati alla scuola di sviluppo dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato.

Vanta di un’apparizione in European Challenge Cup nel gennaio di un anno fa con il Calvisano, come permit. Approdato in Ghirada la scorsa estate come permit player con contratto dal Mogliano Rugby, Zuliani ha subito colpito i suoi allenatori per la sua grande capacità d’abnegazione in campo, condita da tanta resistenza in difesa e da placcaggi incessanti. Così nella sua prima annata tra i grandi ha raccolto ben 15 presenze, tra PRO14 e Challenge Cup, brillando per la sua costanza di prestazioni e una personalità rilevante per un ragazzo della sua età. Inoltre Zuliani ha totalizzato tre presenze, e una meta, con la maglia dell’Italia Under 20 nel Sei Nazioni Under 20 del 2019 e del 2020.

“Sono veramente felice di continuare ad avere l’opportunità di giocare in un club di riferimento e con una grandissima storia alle spalle quale è il Benetton Rugby. In questi ultimi anni la società ha lavorato duramente portando a casa risultati incredibili ed anche per questo motivo che il mio posto qui è ancora più speciale. L’obiettivo è la continuità” dice Manuel Zuliani dopo prolungamento contrattuale con i Leoni.

Le parole del ds dei Leoni Antonio Pavanello

“Siamo ben lieti di confermare Riccardo e Manuel, due ragazzi che grazie al duro lavoro ed alla fame di migliorare hanno con merito saputo ritagliarsi uno spazio importante all’interno della nostra rosa. Consapevoli del loro valore e delle loro potenzialità, riponiamo in Riccardo e Manuel delle alte aspettative fiduciosi che nel tempo il loro contributo potrà essere sempre maggiore”