Benfica e Bologna si annullano (0-0) | Poche emozioni al Da Luz

Pari senza reti a Lisbona: Bologna a due punti

La suggestiva atmosfera di Lisbona fa da cornice alla sfida tra Benfica e Bologna. I padroni di casa cercano una vittoria che sarebbe fondamentale in ottica rincorsa alla qualificazione diretta agli ottavi della nuova Champions. Dall’altra parte gli ospiti, ancora a quota 1, hanno necessariamente bisogno dei 3 punti, nella speranza di uscire quanto prima dalle ultime 12 della fase campionato. Primo tempo avaro di emozioni con solo due occasioni, una per parte: la prima è per i rossoblù con Dallinga che in un tentativo di dribbling viene fermato molto bene da Trubin. L’occasione per i lusitani invece è opera di Angel Di Maria che però trova un’ottima respinta di Skorupski. Si va a riposo sul parziale di 0-0. Inizio ripresa che segue lo stesso asettico canovaccio della prima frazione. L’occasione più rilevante arriva ancora una volta dai piedi di Di Maria che però trova una super parata dell’estremo difensore felsineo. Finisce 0-0 una gara senza emozioni tra Benfica e Bologna. Pari ininfluente per i portoghesi che restano in piena zona playoff. Squadra di Italiano sempre più nel baratro europeo, culminato nella 33a posizione della fase campionato.

Benfica-Bologna, il tabellino

0-0

Ammoniti: 24′ Pavilidis (BEN); 48′ Florentino (BEN); 53′ Fabbian (BOL); 62′ Casale (BOL); 76′ Otamendi(BEN);

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino, Kokcu(81′ Arthur Cabral); Di Maria, Pavlidis(72′ Amdouni), Akturkoglu(72′ Beste).

A disposizione: Samuel Soares, André Gomes, António Silva, Amdouni, Arthur Cabral, Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Kaboré, Rollheiser, Beste,Bajrami. All. Lage

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch(88′ Corazza), Beukema, Casale(73′ Lucumì) , Holm; Ferguson, Moro(73′ Freuler); Urbanski(72′ Ndoye), Fabbian(73′ Pobega), Iling-Junior; Dallinga.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Freuler, Castro, Ndoye, Corazza, Pobega, Odgaard,Lucumi. All. Italiano